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Обломки БПЛА обнаружили у военного аэродрома Вунсторф в Германии

Обломки БПЛА обнаружили у военного аэродрома Вунсторф в Германии

Обломки БПЛА обнаружили на незаселенной территории в районе Ганновера в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония, недалеко от военного аэродрома Вунсторф.

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