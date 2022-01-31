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Мэр Александровки: «Снайперский огонь ВСУ не даёт людям жить»

Мэр Александровки: «Снайперский огонь ВСУ не даёт людям жить»

Глава посёлка Александровка Константин Чалый, расположенного на западной окраине столицы ДНР рассказал, что от снайперских обстрелов ВСУ чаще всего страдают мирные люди, проживающие там, передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня» со ссылкой на «RT».

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