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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Телятина или говядина, что полезнее?

Многие хозяйки, отправляясь в мясной магазин, интересуются вопросом: что же на самом деле полезнее – телятина или говядина? Давайте разберемся, в чем же разница между этими видами мяса, и какое же на самом деле полезнее? Телятина – это мясо молодых бычков, преимущественно до одного года.

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