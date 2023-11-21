Телятина или говядина, что полезнее?

Многие хозяйки, отправляясь в мясной магазин, интересуются вопросом: что же на самом деле полезнее – телятина или говядина? Давайте разберемся, в чем же разница между этими видами мяса, и какое же на самом деле полезнее? Телятина – это мясо молодых бычков, преимущественно до одного года.