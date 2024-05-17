🎖«Не всех справедливо награждают за подвиги»: Публицист Живов призвал всем отличившимся бойцам СВО вручить медали «Медали напечатать несложно и недорого.
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🎖«Не всех справедливо награждают за подвиги»: Публицист Живов призвал всем отличившимся бойцам СВО вручить медали «Медали напечатать несложно и недорого.