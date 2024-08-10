20 лет борьбы и полное переформатирование: астрологи заглянули в будущее России

Страна вступила в 360-летний цикл своего развития. борьба freepik.comВ 2018 году во вселенной произошло значимое событие: Солнце в прогрессивной карте России перешло в знак Овна и тем самым запустило 360-летний цикл развития государства.
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