Националисты сложили оружие после штурма подразделения ВДВ РФ под Артемовском

Штурмовая группа Ивановского гвардейского соединения ВДВ на Артемовском направлении в зоне проведения специальной военной операции захватила и зачистила опорный пункт ВСУ с засевшим в нем подразделением украинских военнослужащих.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии