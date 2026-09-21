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Царьград

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Робот Терминатор отправил в нокаут известного блогера на ринге

Робот Терминатор отправил в нокаут известного блогера на ринге

Инфлюенсер сломал руку при попытке побить железного робота на ринге.В Сан-Франциско состоялось уникальное зрелище: на ринге впервые в истории сошлись человек и человекоподобный робот.

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