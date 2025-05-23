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Военное обозрение

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США выведут часть военного контингента из Южной Кореи, но только если на Украине будет запущен мирный процесс

США выведут часть военного контингента из Южной Кореи, но только если на Украине будет запущен мирный процесс

Трамп намерен смягчить политику США в отношении КНДР.

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