❗️Извращенцев, мазохистов и фетишистов начнут лечить в российских психбольницах Минздрав впервые утвердил рекомендации по расстройствам сексуального предпочтения: туда входят садомазохизм, фетишизм, фетишистский трансвестизм, вуйаеризм и некоторые другие девиации Лечить их предлагается с помощью психотерапии, антидепрессантов и гормональных препаратов.