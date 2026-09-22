❗️Извращенцев, мазохистов и фетишистов начнут лечить в российских психбольницах Минздрав впервые утвердил рекомендации по расстройствам сексуального предпочтения: туда входят садомазохизм, фетишизм, фетишистский трансвестизм, вуйаеризм и некоторые другие девиации Лечить их предлагается с помощью психотерапии, антидепрессантов и гормональных препаратов.
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