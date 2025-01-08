Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Виктор Шилин
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КОМАНДИР ШТУРМОВ ГАЙДУК ПРО МИГРАНТОВ

КОМАНДИР ШТУРМОВ ГАЙДУК ПРО МИГРАНТОВ

Захар Прилепин Мой товарищ и соратник – Евгений Гайдук Николаев своими словами предельно ясно расписал ситуацию в сфере миграции и необходимость создания сети «союзных государств на жёсткой сцепке», о которой я твержу уже не первый год.

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Комментарии
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Александр Реснянский
Как будто, принятие того или иного закана что то изменит.... Как же обмельчала земля Русская мозгами, а у руководства Страной деньгами.... Проблему решать нужно в зародыше.... Опыт Советского Союза и ПРАВИЛЬНЫЙ  расхож ДС в помощь....
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6 час.
Геннадий Бережнов
Сначала бы узнать, сколько нужно и кто инициатор! Где расписаны правила заезда и проживания? Есть ли выступления по этой проблеме главы Правительства. Всё на самотёке и взятках - Мишустина пора гнать из правительства за бездействие!
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ЮС
Юдкевич Сергей
Вместе с его глупыми замками. Это идиотская инициатива одного из них привела к нынешнему положению.
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2 час.

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