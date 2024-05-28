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«Би-2» теперь граждане другой страны – поспособствовал президент

«Би-2» теперь граждане другой страны – поспособствовал президент

Участники известной рок-группы “Би-2” после шумного задержания в Таиланде обратились к молдавским властям с просьбой предоставить им гражданство.

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