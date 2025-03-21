Превращаем обычную капусту в овощной стейк. 3 тонкости для идеального вкуса

Капуста, приготовленная в виде овощного стейка, становится невероятно ароматной и насыщенной. Обжарка дает ей румяную корочку, тушение делает сердцевину мягкой, а соус на основе сливочного масла, лимона и каперсов добавляет богатый вкус.
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