Steak Lovers
STEAK LOVERSЕДАПУТЕВОДИТЕЛЬРЕЦЕПТЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Steak Lovers

19 012 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Не надо доводить до такой степени посуду! В СССР был принцип — Отработал, прибери рабочее место! Так и тут, приготови...Нагар со сковород...
  • Светлана Дубович
    Съедят точно за 10 минут.Смешали стакан мо...
  • Людмила
    Если бы в моей молодости, то этот рецепт зашёл бы на ура !!!! Как раньше говорили - всё полезно, что в рот полезло, ...Минутная вкуснота...

Превращаем обычную капусту в овощной стейк. 3 тонкости для идеального вкуса

Превращаем обычную капусту в овощной стейк. 3 тонкости для идеального вкуса

Капуста, приготовленная в виде овощного стейка, становится невероятно ароматной и насыщенной. Обжарка дает ей румяную корочку, тушение делает сердцевину мягкой, а соус на основе сливочного масла, лимона и каперсов добавляет богатый вкус.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх