Бывший профессор МГУ совершил суицид после звонка мошенников. Спасал семью

Экс-профессор МГУ, отдавший мошенникам более 50 млн рублей, совершил суицидБывший профессор МГУ Борис Бояринцев Бывший профессор МГУ отдал мошенникам почти 53 млн рублей ради спасения семьи, а через несколько месяцев покончил с собой.
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