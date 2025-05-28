Бывший профессор МГУ совершил суицид после звонка мошенников. Спасал семью

Экс-профессор МГУ, отдавший мошенникам более 50 млн рублей, совершил суицидБывший профессор МГУ Борис Бояринцев Бывший профессор МГУ отдал мошенникам почти 53 млн рублей ради спасения семьи, а через несколько месяцев покончил с собой.