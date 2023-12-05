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Дети в Москве скатывались с горки на автомобильную дорогу и попали на видео

Дети в Москве скатывались с горки на автомобильную дорогу и попали на видео

В районе Отрадное снежные забавы с элементами экстрима.В районе Отрадное снежные забавы с элементами экстрима, дети в Москве скатывались с горки на автомобильную дорогу и попали на видео, сообщает тг-канал Что там в Москве? Судя по видео, опубликованном интернет-ресурсом, видно, как подросток съезжает на ватрушке по склону прямо на проезжую часть через мгновение после того, как по ней проехала машина.

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