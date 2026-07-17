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В Госдуме расширили список нарушений для выдворения иностранцев из РФ

В Госдуме расширили список нарушений для выдворения иностранцев из РФ

ИЗВЕСТИЯ/Эльмира Закирова Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, существенно расширяющий основания для административного выдворения иностранных граждан из России.

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