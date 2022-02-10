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«Это далеко не честная игра. Жду последствий от ISU и МОК». Шведский конькобежец ван дер Пул раскритиковал сборную Нидерландов за манипуляции со льдом в Пекине

Олимпийский чемпион по конькобежному спорту из Швеции Нильс ван дер Пул раскритиковал сборную Нидерландов за манипуляции на Играх-2022 в Пекине.

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