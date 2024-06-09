В России термин "элита" вызывает скорее ироничные улыбки, чем восхищение. В чём же заключается "элитность" так называемой современной российской элиты.
Пора бы снять сливки общества
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АС
Анатолий Страшко
Прежде всего снять сливки в виде счетов в банках, акций на природные богатства России. Предлог- откуда дровишки? Как поэт интересовался когда-то. На "законных основаниях"? А ведь те, кто Законы эти устанавливал, сейчас вроде агентами иностранными объявлены или сбежали в Сраили. Значит законы эти не действительны. И всё приобретённое элиткой нынешней это украденное. Снять эти сливки. И нет элитки. Да это уже на революцию похоже. Но на революцию эволюционную. Без особой резни. Пусть вешаются, выбрасываются из окон своих замков. А не воруйте "законно".
Ответить
4 час.
МБ
Марина Биченова
Слово "элита" с нашей элитой уже ругательное!
Ответить
1 час.
А
Александр
Сказано хорошо. Но правят нувориши, кланы и их представители. Остальное - допускаемые сатира и юмор. Похихикали. И ладненько. Вместо зарплаты кредитов набрали - нэ журитесь. Не хотите плодиться/размножаться - басурманчиков пришлем. Вы что русские? Адаптируем. Не до вас. У нас тут газок, уголек, мазутик. Счетики. И дело не в словечках. А в том кто камлает. Пока тон задают и сверху плавают не сливки, а слизь - нувориши. Словами это пропитавшее всю систему не соскаблить. А что делать? Хихикайте. Он у нас юморной.
Ответить
42 мин.
Свежие комментарии