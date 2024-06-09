Пора бы снять сливки общества

АС

Анатолий Страшко

Прежде всего снять сливки в виде счетов в банках, акций на природные богатства России. Предлог- откуда дровишки? Как поэт интересовался когда-то. На "законных основаниях"? А ведь те, кто Законы эти устанавливал, сейчас вроде агентами иностранными объявлены или сбежали в Сраили. Значит законы эти не действительны. И всё приобретённое элиткой нынешней это украденное. Снять эти сливки. И нет элитки. Да это уже на революцию похоже. Но на революцию эволюционную. Без особой резни. Пусть вешаются, выбрасываются из окон своих замков. А не воруйте "законно".