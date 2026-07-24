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Порядок, государство

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Министры МЧС России Александр Куренков и внутренних дел Исламской Республики Иран Эскандар Момени обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Министры МЧС России Александр Куренков и внутренних дел Исламской Республики Иран Эскандар Момени обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Переговоры состоялись в городе Нью-Дели на полях работы делегаций в формате БРИКС. Стороны отметили последовательное развитие международных отношений в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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