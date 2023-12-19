Вынесен обвинительный приговор директору «Андреевского дворца культуры» в Севастополе

Директор Андреевского дворца культуры города Севастополя предстал перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий и повреждения летней эстрады Приморского бульвара «Ракушка», сообщается в тг Следственного комитета по Крыму и Севастополю.
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