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Известный российский палеонтолог Антон Нелихов выступил с лекцией в новом сезоне проекта «СЛОН»

Известный российский палеонтолог Антон Нелихов выступил с лекцией в новом сезоне проекта «СЛОН»

В новом сезоне научно-просветительского проекта «СЛОН» в среду, 7 октября, российский палеонтолог, финалист премии «Просветитель», дважды лауреат премии Палеонтологического института РАН Антон Нелихов рассказал, как античные авторы описывали окаменелости и почему мифы о титанах могли родиться из находок костей вымерших животных.

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