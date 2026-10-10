В Воронеже перекроют улицу Алексея Геращенко 12 и 13 октября

Движение будет закрыто с 9:00 до 17:00 12 и 13 октября. Улицу перекроют для повышения безопасности дорожного движения, ограничения затронут участок от Московского проспекта до улицы Карпинского.
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