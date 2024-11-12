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В Сербии проходят массовые протесты из-за трагедии на железнодорожной станции в Нови-Саде

В Сербии проходят массовые протесты из-за трагедии на железнодорожной станции в Нови-Саде

Свыше 1 тыс. человек собралось у стен здания сербского правительства в Белграде, продолжая протесты, которые начались после трагедии на железнодорожной станции в Нови-Саде, где 1 ноября обрушилась бетонная конструкция, унесшая 14 жизней, в том числе жизнь шестилетнего ребёнка.

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