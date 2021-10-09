Захарова подтвердила официальный визит замгоссекретаря США Нуланд в Москву 11-13 октября

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд посетит Россию 11-13 октября, запланированы ее встречи в МИД России и с другими официальными лицами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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