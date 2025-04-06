LEON Вторая лига А. «Торпедо» Миасс – «Спартак» Кострома, «Машук-КМВ» принимает «Ленинградец»

LEON Вторая лига Дивизион А Группа «Серебро» 6-й тур 5 апреля «Динамо» Владивосток – «Муром» – 0:0 (0:0) «Динамо-2» Москва – «Сибирь» – 0:2 (0:2) «Иртыш» Омск – «Форте» – 0:0 (0:0) «Калуга» – «Авангард» Курск – 1:1 (1:1) «Текстильщик» – «Динамо» Киров – 1:0 (0:0) Группа «Золото» 6-й тур 6 апреля «Торпедо» Миасс – «Спартак» Кострома – 12:00 «Велес» – «Кубань» – 14:00 «Родина-2» – «Челябинск» – 14:00 «Машук-КМВ» – «Ленинградец» – 15:00 «Волгарь» – «Волга» Ульяновск – 18:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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