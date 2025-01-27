Хегсет: США планируют обеспечить Израиль всем необходимым для самообороны

Соединенные Штаты планируют обеспечить Израиль всем необходимым для самообороны. Об этом в ходе телефонной беседы с руководителем правительства еврейского государства Биньямином Нетаньяху заявил новый глава Пентагона Пит Хегсет, информирует ТАСС.
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