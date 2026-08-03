Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Десантник погиб после прыжка с парашютом в День ВДВ

Десантник погиб после прыжка с парашютом в День ВДВ

Когда он приближался к земле, случилось непредвиденное В День ВДВ 2 августа на подмосковном аэродроме Ватулино после прыжка с парашютом погиб 41-летний ветеран ВДВ, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии