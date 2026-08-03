Десантник погиб после прыжка с парашютом в День ВДВ

Когда он приближался к земле, случилось непредвиденное В День ВДВ 2 августа на подмосковном аэродроме Ватулино после прыжка с парашютом погиб 41-летний ветеран ВДВ, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.
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