Десантник погиб после прыжка с парашютом в День ВДВ

Когда он приближался к земле, случилось непредвиденное В День ВДВ 2 августа на подмосковном аэродроме Ватулино после прыжка с парашютом погиб 41-летний ветеран ВДВ, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.