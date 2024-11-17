Новости Израиля к этому часу. Хроника войны 17 ноября 2024 года

Трагические происшествияВ течение последних часов в Израиле произошла серия трагических инцидентов:- В Акко в результате стрельбы погиб 40-летний мужчина, еще один человек получил ранения средней степени тяжести- В Сахнине был застрелен 25-летний Рабах Каркара- В Аэблине после драки скончался 25-летний мужчина, 20-летний получил ранения средней тяжестиВоенные события- В Южном Ливане в бою погиб 21-летний сержант Ури Нисанович из Иерусалима, боец 13-го батальона бригады "Голани&q .