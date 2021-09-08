Жители Казахстана отправляют за границу больше денег, чем получают

Казахстанцы отправили за рубеж в 3,5 раза больше денег, чем получили. Аналитики ranking сообщили, что физические лица отправили через системы денежных переводов 544 миллиарда тенге за семь месяцев 2021 года, что больше на 42,9%, чем в 2020 году.