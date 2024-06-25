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Бывший гитарист Пугачевой: София Ротару когда-то была очень патриотичной

Бывший гитарист Пугачевой Заслуженный артист России Александр Левшин в интервью изданию  NEWS.ru  заявил, что популярная когда-то в СССР певица София Ротару очень изменилась после ухода из жизни её мужа, музыканта Анатолия Евдокименко.

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