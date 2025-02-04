Первые слушания в процессе оценки судей Апелляционной палаты 

Комиссия по внешней оценке судей (Vetting) провела сегодня первые слушания в процессе внешней оценки апелляционных судов Молдовы в соответствии с положениями Закона 252/2023 о внешней оценке судей и прокуроров.
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