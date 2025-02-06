Защитник «Трактора» Блажиевский назвал игру с магнитогорским «Металлургом» быстрой и тяжелой

Защитник челябинского «Трактора» Артем Блажиевский поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата FONBET КХЛ против магнитогорского «Металлурга», завершившегося победой его команды со счетом 5:2.
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