Семикратная олимпийская чемпионка Эллисон Феликс завершила карьеру. Она взяла 19-ю медаль в карьере на ЧМ-2022

Семикратная олимпийская чемпионка бегунья Эллисон Феликс завершила карьеру. 36-летняя американка объявила об уходе из спорта еще до чемпионата мира-2022 в Юджине – она отобралась только в состав команды на смешанную эстафету 4x400 м, которая прошла сегодня и стала ее последней гонкой в карьере.