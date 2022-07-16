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Семикратная олимпийская чемпионка Эллисон Феликс завершила карьеру. Она взяла 19-ю медаль в карьере на ЧМ-2022

Семикратная олимпийская чемпионка бегунья Эллисон Феликс завершила карьеру. 36-летняя американка объявила об уходе из спорта еще до чемпионата мира-2022 в Юджине – она отобралась только в состав команды на смешанную эстафету 4x400 м, которая прошла сегодня и стала ее последней гонкой в карьере.

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