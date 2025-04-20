CNN: пасхальное перемирие может изменить отношения между Россией и Западом

ВАШИНГТОН, 20 апреля, ФедералПресс. Американский телеканал CNN заявил, что объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие способно скорректировать отношение лидера США Дональда Трампа к России.
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