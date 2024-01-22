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Военное обозрение

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Тонкий лед Южного Ливана для Израиля продолжает таять на глазах

Тонкий лед Южного Ливана для Израиля продолжает таять на глазах

Заявления Б. Нетаньяху еще на пару шагов приближают Израиль, «Хезболлу» и ливанских палестинцев к столкновению.

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