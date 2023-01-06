Боец Bellator Харитонов о бое Рахмонов – Чимаев: «Надеюсь, он состоится в этом году»

Российский боец ММА Сергей Харитонов, выступающий в тяжёлом весе в лиге Bellator, прокомментировал отказ американца Колби Ковингтона от поединка со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым: «Честно говоря, я не знаю, причин по которым отказался Колби Ковингтоном, но об этом я не жалею.