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Боец Bellator Харитонов о бое Рахмонов – Чимаев: «Надеюсь, он состоится в этом году»

 Российский боец ММА Сергей Харитонов, выступающий в тяжёлом весе в лиге Bellator, прокомментировал отказ американца Колби Ковингтона от поединка со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым: «Честно говоря, я не знаю, причин по которым отказался Колби Ковингтоном, но об этом я не жалею.

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