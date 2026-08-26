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Газета.ру

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Bloomberg: члены ЕС призвали отреагировать на гибридные угрозы России

Bloomberg: члены ЕС призвали отреагировать на гибридные угрозы России

Некоторые страны Евросоюза призвали объединение отреагировать на якобы существующие «гибридные угрозы» со стороны России, а именно изъять российские замороженные активы, запретить транспортировку российского сжиженного природного газа и ограничить визовый режим со страной.

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