Bloomberg: члены ЕС призвали отреагировать на гибридные угрозы России

Некоторые страны Евросоюза призвали объединение отреагировать на якобы существующие «гибридные угрозы» со стороны России, а именно изъять российские замороженные активы, запретить транспортировку российского сжиженного природного газа и ограничить визовый режим со страной.
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