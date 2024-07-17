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Русская весна

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Сразу 5 машин ВСУ и ТЦК сожжены в Одессе этой ночью (ФОТО, ВИДЕО)

Сразу 5 машин ВСУ и ТЦК сожжены в Одессе этой ночью (ФОТО, ВИДЕО)

Сразу пять машин ВСУ и ТЦК сожжены в Одессе этой ночью. Это уже седьмая ночь за две недели, когда в городе сжигают военные автомобили.

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