Блогер купил один из самых дешевых электрокаров в мире на Alibaba и влюбился

Бренд Chagli из Китая известен тем, что делает одни из самых недорогих автомобилей в мире. Все они продаются только на сайте Alibaba и исключительно виртуально (дилерских центров у этой компании нет и не предвидится).
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