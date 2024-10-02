Неженка Geely Icon попытался стать мощным внедорожником

У Geely Icon широкие колесные арки, мощные бамперы и сложной формы багажник на крыше. Весь этот обвес выглядит странновато, поскольку Icon — это кроссовер только с передним приводом, постороенный на базовой архитектуре BMA от Geely и предназначенный исключительно для городских поездок.