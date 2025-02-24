Больше нельзя: как новые нормы повлияют на вашу дачу? Ирэн ОрлонскаяВ России вступили в силу новые законодательные нормы, касающиеся сделок с недвижимостью, использования земельных участков и регистрации частных домов.
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