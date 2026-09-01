Минфин распространил право на получение казначейских кредитов на все регионы

Минфин с 1 сентября запустит инструмент по выдаче всем регионам страны казначейских кредитов «под потребность», говорится в сообщении министерства.
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