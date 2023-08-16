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Египетские ученые сделали сенсационное открытие, найдя древнюю окаменелость

Египетские ученые сделали сенсационное открытие, найдя древнюю окаменелость

В Египте ученые обнаружили окаменелость возрастом 41 млн лет. Они уже исследовали ее и объявили, что находка является сенсационной в силу того, что это останки самого маленького вида кита, когда-либо плававшего в океанах Земли, пишет журнал Cosmos.

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