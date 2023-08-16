Египетские ученые сделали сенсационное открытие, найдя древнюю окаменелость

В Египте ученые обнаружили окаменелость возрастом 41 млн лет. Они уже исследовали ее и объявили, что находка является сенсационной в силу того, что это останки самого маленького вида кита, когда-либо плававшего в океанах Земли, пишет журнал Cosmos.
В Египте ученые обнаружили окаменелость возрастом 41 млн лет. Они уже исследовали ее и объявили, что находка является сенсационной в силу того, что это останки самого маленького вида кита, когда-либо плававшего в океанах Земли, пишет журнал Cosmos.
Свежие комментарии