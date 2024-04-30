Губернатор Севастополя пригласил жителей и гостей города на спектакль

В преддверии 80-летия со дня освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков Севастопольский ТЮЗ подготовил новый спектакль, посвященный жизни и подвигам Героя Советского Союза Марии Байды – «Марусино сердце».
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