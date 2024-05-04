Педиатра Буянову арестовали после жалобы вдовы бойца СВО. 150 врачей вступились за неё

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Olga

Похоже, врачи тоже переселенцы из соседней страны. Не стоит обращать внимание на их обращение. Это бред, что молодёжь не захочет поступать в медицинские вузы. Будущие медики не будут заниматься прохохляцкой пропагандой, как эта пожилая особа из соседней страны. Нечего было этой тетеньке, которую приютила Россия, говорить ребёнку на приёме подобные прохохляцкие пропагандистские лозунги про законную цель. Даже с этической точки зрения эта врач-пенсионерка нарушила всё мыслимые правила для педиатра, заявляя такое о погибшем отце маленького пациента. Выплеснула на ребёнка свою ненависть к России и действиям наших бойцов. На это есть у нас уголовная статья, которую нужно применить в этом случае.