Врачи в стихах призвали освободить педиатра Буянову, обвиняемую в дискредитации армии Российские врачи записали видеообращение, в котором потребовали отпустить из СИЗО врача-педиатра Надежду Буянову, обвиняемую в дискредитации ВС РФ.
Педиатра Буянову арестовали после жалобы вдовы бойца СВО. 150 врачей вступились за неё
Комментарии
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O
Olga
Похоже, врачи тоже переселенцы из соседней страны. Не стоит обращать внимание на их обращение. Это бред, что молодёжь не захочет поступать в медицинские вузы. Будущие медики не будут заниматься прохохляцкой пропагандой, как эта пожилая особа из соседней страны. Нечего было этой тетеньке, которую приютила Россия, говорить ребёнку на приёме подобные прохохляцкие пропагандистские лозунги про законную цель. Даже с этической точки зрения эта врач-пенсионерка нарушила всё мыслимые правила для педиатра, заявляя такое о погибшем отце маленького пациента. Выплеснула на ребёнка свою ненависть к России и действиям наших бойцов. На это есть у нас уголовная статья, которую нужно применить в этом случае.
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6 час.
Людмила Абрамова
пусть сидит, а врачи пусть научатся лечить, а не стихи писать, а на молодежь это событие при поступлении в мед не повлияет.
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2 час.
Maxim
Если вещдоков нет, какое нафиг дело? Так и меня посадить можно..
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2 час.
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