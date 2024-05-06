Пушилин: говоря об отправке войск на Украину, Макрон смещает внимание общества

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24" выразил мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается переключить внимание аудитории в своей стране с внутренних проблем на внешнюю повестку, чтобы удержаться на посту.