Инспекция обязала управляющую организацию г. Керчь выполнить работы по текущему ремонту общего имущества МКД

Инспекцией по жилищному надзору Республики Крым проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «Городская управляющая компания №1» в рамках рассмотрения обращения собственника жилого помещения, проживающего в многоквартирном доме №51 по ул.
Инспекцией по жилищному надзору Республики Крым проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «Городская управляющая компания №1» в рамках рассмотрения обращения собственника жилого помещения, проживающего в многоквартирном доме №51 по ул.
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