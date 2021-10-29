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Инспекция обязала управляющую организацию г. Керчь выполнить работы по текущему ремонту общего имущества МКД

Инспекция обязала управляющую организацию г. Керчь выполнить работы по текущему ремонту общего имущества МКД

Инспекцией по жилищному надзору Республики Крым проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «Городская управляющая компания №1» в рамках рассмотрения обращения собственника жилого помещения, проживающего в многоквартирном доме №51 по ул.

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