Катер с тремя пассажирами врезался в Кашин мост и частично затонул

В Петербурге на Крюковом канале катер столкнулся с опорой моста. Фото: скриншот из видео пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры Инцидент произошёл 17 октября на пересечении набережной Крюкова канала и проспекта Римского-Корсакова.