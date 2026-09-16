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Мексиканец снял на видео НЛО, напоминающее корабль инопланетян из "Обливиона"

Мексиканец снял на видео НЛО, напоминающее корабль инопланетян из "Обливиона"

РЕН ТВ НЛО, который напоминает корабль инопланетян из фильма "Обливион", поразил пилотов обычного авиарейса в Мексике.

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