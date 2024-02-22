Актриса Вероника Васант: Нужно идти туда, где страшно – там твоя сила

Вероника Васант родилась в городе Удачный, в Якутии. Окончила ГИТИС. Служит в МХТ им. Чехова. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Мёртв на 99%», «Охота на дьявола», «Селфи», «Возмездие», «Конная полиция», «На краю», «Света с того света», «Стюардесса», «Триада», «Гости из прошлого», «Ищейка-5», «Магомаев», «Московский роман», «Обычная женщина-2», «Родком», «День слепого Валентина» и др.