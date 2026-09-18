ФК «Орёл» проиграл в 13-й раз в сезоне в матче против саранского «Шумбрата»

Накануне, 17 сентября, на орловском стадионе Ленина, который отметил в этот день 65-летний юбилей, состоялся матч между футбольных клубом «Орёл» и саранским «Шумбратом».
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